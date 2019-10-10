Новости версия для печати В 2020 году в России и за рубежом будут отмечать 150-летний юбилей русского классика Ивана Бунина Имя поэта неразрывно связано и с Орловщиной. К нам Иван Бунин приехал 19-летним юношей, задержался на три года. В Орле вышел его первый стихотворный сборник.



Сегодня в Польском корпусе ОГУ состоялась литературная конференция, посвященная классику и его жизни в Орле. Этому же будет посвящена и книга, которая выйдет в дни празднования 150-летнего юбилея писателя. Хотя на конференции было отмечено, что размах празднества в Орле будет чуть меньше, чем 25 лет назад. Основные торжества пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.





Анна Вайсергисер

10 октября 2019 года







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