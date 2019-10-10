Новости версия для печати Орловские яблоки покорили Москву На ярмарке «Золотая осень-2019» они пользовались большой популярностью. Наш корреспондент побывала в институте селекции и узнала, чем там занимаются в период, когда все плоды собрали.



Грузовик с красными, наливными орловскими яблоками на главной площади страны стал одним из самых посещаемых объектов агропромышленного форума «Золотая Осень». Орловский синап, «Память воину», Болотовское, Кандиль орловский и многие другие сорта, выведенные на нашей земле, пришлись по вкусу москвичам и гостям столицы.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уже более двух тонн продано посетителям этой выставки, и это возможность показать продовольственную безопасность не только с точки зрения технологий, когда общаются профессионалы, но и для людей - какая продукция производится в регионе. Сегодня мы видим, что при интенсивной урбанизации крупные города не имеют возможности себя обеспечить. И такие регионы как Орловская область сегодня создают условия для полного обеспечения продовольствием всех городов, ну и самое главное – себя».

А появляются новые сорта орловских яблок в Научно-исследовательском институте селекции плодовых культур. В этом году орловские сады дали не так много яблок - собрали всего 500 тонн урожая, тогда как в прошлом более 700 тонн только заложили в холодильник. На то, что яблок меньше, и плоды мельче обычного, повлияла, прежде всего, погода.



Сергей Князев, директор ВНИИСПК: «Хотя сады цвели сады хорошо, но сильный ветер и низкие температуры не способствовали хорошему опылению яблонь. Поэтому многие деревья после хорошего цветения сбросили завязь, и урожай получился не очень хорошим. Но, тем не менее, мы собрали неплохой урожай».

Урожай в этом году дали в основном орловский синап, «Память воину», «Рождественское», «Болотовское» и «Имрус». Однако первые массовое плодоношение получили и от новых гибридных сортов, селекцинированных в институте. Такие сорта как «Праздничное», «Ивановское», «Вавиловское», «Благодать», «Министр Киселев» сейчас находятся в стадии исследования. В лаборатории из них уже сварили первое варенье и джем, сделали сок и компот. Изучение пригодности сортов для переработки - одно из направлений работы института.



Надежда Левгерова, заведующая сектором технологической оценки сортов ВНИИСПК:«Мы считаем, что даже небольшие фермерские хозяйства могут наладить у себя производство по переработке плодов и ягод, и прежде всего яблок, и получить для себя прибыль, а населению Орловской области дать вкусную и полезную продукцию».

Заготовки для апробации сделали летом, а сейчас пришло время проанализировать данные.



Елена Салина, старший научный сотрудник сектора технологической оценки сортов ВНИИСПК: «Это технологические данные, такие как выход сока, это очень важный показатель, который показывает рентабельность, и для яблок это еще и плотность мякоти, которая также очень важна при изготовлении соков и других продуктов переработки».

А зимой в институте начнется самый приятный период - будет работать дегустационная комиссия. Каждую баночку откроют, опишут продукт по цвету, консистенции, плотности, и, конечно, попробуют на вкус. А затем будут изучать наличие полезных веществ - пектинов, витаминов - чтобы сделать вывод, из каких яблок какой продукт лучше приготовить. Как утверждают ученые, даже после переработки яблоки полезны, а, например мощных антиоксидантов - полифенолов - в джеме, компоте и соке становится даже больше.









Татьяна Тимохина

10 октября 2019 года







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