Новости версия для печати Одна из пятиэтажек на улице Комсомольской в Орле до сих пор стоит с раскрытой кровлей Стропильную конструкцию поменяли еще в августе, крышу укрыли пленкой... после чего работы приостановились. Когда подрядчик вернется на крышу? И кто поможет жильцам залитых дождем квартир?



Когда весной жители узнали, что их дом попал в программу капитального ремонта, радости не скрывали. За всю историю дома, а ему 65 лет, масштабные ремонтные работы здесь проводились нечасто.



Нина Романова, жительница г. Орла: «Только приехали - начали прямо с крыши, привезли стройматериалы. Бригада сначала работала хорошо, мальчишки нормальные, быстро все сделали, но у нас нет железа, и два месяца крыша стоит, накрытая целлофаном. Уже квартиры оказались залитыми после дождей».

Нина Валентиновна, у которой педагогический стаж практически 40 лет, за такое отношение к делу своим ученикам смело бы поставила «двойку».



А жильцы дома ставят под сомнение постулат про то, что у природы нет плохой погоды, - дождь идет не только за окном, но и льет с потолка.



С Александрой Владимировной Шайтановой живут внуки - техники в доме много, а потому каждый раз, когда начинается дождик, сердце замирает - как бы чего не случилось.



Александра Шайтанова, жительница г. Орла: «Как дождь - так проблема. На потолке у нас лепнина, мы боимся, муж ее гвоздями прибил, чтобы она не отвалилась. Течет. И получается обои - мокрые, стенка - мокрая. Очень неудобно. Еще теперь и в другой комнате протекает».

Жильцы уже обращались в фонд капитального ремонта, там о проблемах на Комсомольской знают и заверили: работы ведутся согласно договору.



Алексей Буклин, главный специалист отдела капитального ремонта регионального фонда капитального ремонта Орловской области: «Подрядчик подготовил проект, прошел государственную экспертизу, в сентябре - в конце августа он получил положительное заключение по этой документации, и на основании этого было заключено дополнительное соглашение по изменению цены, и после этого он мог начинать проводить работы по капитальному ремонту».

Как пояснил подрядчик, процедуры подготовки проекта и прохождения экспертизы затянулись, соответственно, и к работам приступили позже.



Виктор Толкачев, генеральный директор подрядной организации: «У меня был выбор - либо открывать крышу в сезон дождей, либо сделать ее под пленку до дождей и подождать, когда появятся деньги, чтобы закупить металл, что мы и сделали. Как только деньги появились на счете - но мы не могли ими воспользоваться, хотя понимали, что они есть, - мы взяли деньги с другого объекта, полученные для других целей. И чтобы проблем не было, направили их на дома и по приходу металла мы деньги эти планируем вывести».

Задержка в получении финансов жителей этого дома беспокоит так же сильно, как и вопрос - кто возьмет на себя расходы по ремонту, без которого в некоторых квартирах точно не обойтись.



Виктор Толкачев, генеральный директор подрядной организации: «Если вина нашей компании есть, мы все устраним. У нас понимание есть. Посмотрим на последствия - если подкрасить нужно, то поставим маляров - подкрасят стену».

Руководитель подрядной организации заверил: 16 октября планируют начать кровельные работы, по планам продлятся они не больше недели. Но как подстроить погоду? Второй день в Орле идет дождь. И пока синоптики солнца не обещают.









Юлия Опанасюк

10 октября 2019 года







На главную страницу





