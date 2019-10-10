Одна из пятиэтажек на улице Комсомольской в Орле до сих пор стоит с раскрытой кровлей

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четверг
10.10.2019
23:18:31
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Одна из пятиэтажек на улице Комсомольской в Орле до сих пор стоит с раскрытой кровлейСтропильную конструкцию поменяли еще в августе, крышу укрыли пленкой... после чего работы приостановились. Когда подрядчик вернется на крышу? И кто поможет жильцам залитых дождем квартир?
Когда весной жители узнали, что их дом попал в программу капитального ремонта, радости не скрывали. За всю историю дома, а ему 65 лет, масштабные ремонтные работы здесь проводились нечасто.
Нина Валентиновна, у которой педагогический стаж практически 40 лет, за такое отношение к делу своим ученикам смело бы поставила «двойку».
А жильцы дома ставят под сомнение постулат про то, что у природы нет плохой погоды, - дождь идет не только за окном, но и льет с потолка.
С Александрой Владимировной Шайтановой живут внуки - техники в доме много, а потому каждый раз, когда начинается дождик, сердце замирает - как бы чего не случилось.
Жильцы уже обращались в фонд капитального ремонта, там о проблемах на Комсомольской знают и заверили: работы ведутся согласно договору.
Как пояснил подрядчик, процедуры подготовки проекта и прохождения экспертизы затянулись, соответственно, и к работам приступили позже.
Задержка в получении финансов жителей этого дома беспокоит так же сильно, как и вопрос - кто возьмет на себя расходы по ремонту, без которого в некоторых квартирах точно не обойтись.
Руководитель подрядной организации заверил: 16 октября планируют начать кровельные работы, по планам продлятся они не больше недели. Но как подстроить погоду? Второй день в Орле идет дождь. И пока синоптики солнца не обещают.
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