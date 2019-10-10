Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Капитальный ремонт «по-орловски». Когда дом перестанет реагировать на погоду? Мы разбирались в ситуации.



- Со вкусом орловского. Мы побывали там, где выращивают яблоки, покорившие москвичей.



- Судьба Гражданской войны решалась под Орлом. Сегодня в Военно-историческом музее рассказали о Кромской битве.



- «Точка отсчета» для волонтеров. Сегодня открылась школа для тех, кто считает своим призванием - помогать другим.



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Вести-Орёл

10 октября 2019 года







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