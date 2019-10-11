Новости версия для печати В Орле на нерегулируемом переходе сбили 13-летнюю девочку Юная орловчанка получила травмы.



10 октября в 17:20 минут женщина-водитель, управляя автомобилем «Ауди», следовала по ул. Поселковой и наехала на девочку-подростка, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 27ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, среди них 2 детей.





Анастасия Дорохова

11 октября 2019 года







На главную страницу





