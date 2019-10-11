Новости версия для печати В Орле открылась выставка Владимира Ададурова Жители областного центра получили возможность увидеть Индию глазами орловского фотографа.



Уличные зарисовки, яркие этнические типажи, йоги и еще много чего, что связано с этой древней и загадочной страной, можно увидеть на выставке. В один из пяти городов, который называется Варанаси, и которому три тысячи лет, Владимир Ададуров очень хотел бы вернуться.

Владимир Ададуров, фотограф: «Огромный совершенно город - 50 км протяженности по Гангу. Это Москва. Это совершенно фантастические масштабы: и по времени, и по пространству, и по уникальности архитектуры. Город стоит на одном берегу реки. Назовите мне еще хотя бы один город, который бы стоял на одном берегу реки, а на другом была пустыня?».

Поздравить мастера и учителя пришли коллеги и друзья. Владимир Ададуров преподает в институте культуры, и на открытии выставки, конечно, было много и нынешних его учеников и выпускников.





Эва Стасюлевич

11 октября 2019 года







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