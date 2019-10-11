Новости версия для печати Мужская сборная ОГУ провела первый матч в рамках нового сезона студенческой лиги ВТБ Соперником «Орлов» стали «Стальные сердца» - баскетболисты Магнитогорского государственного технического университета.



К старту сезона мужская сборная опорного университета подошла в обновленном составе. Покинули команду лидеры, их заменили новые перспективные игроки. Матч со студентами из Магнитогорска стал для нашей команды первым официальным в новом сезоне.

Алексей Борняков, главный тренер БК ОрелГУ: «Мы уже провели ряд товарищеских игр. Ребята смотрелись неплохо и без основных игроков. Понятное дело, что товарищеские игры и официальные - это другое. При родных трибунах мы должны более концентрированно играть в защите, ответственно - в нападении и создавать выгодные моменты для реализации атак. У ребят все есть».

В подтверждении слов наставника команда с первых минут матча заняла лидирующую позицию. По ходу встречи преимущество в счете хозяев поля достигало девяти очков. Однако удержать победу орловцы не смогли. Серия ошибок в защите, необязательные потери, да и просто невезение. Как итог - поражение на старте сезона со счетом 75:77. Реабилитироваться перед своими болельщиками баскетболисты ОрелГУ могут уже сегодня. В 18:00 на площадке спорткомплекса ОГУ, по адресу - улица Скворцова, 5, наша команда примет студентов Удмуртского государственного университета.





Анастасия Дорохова

11 октября 2019 года







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