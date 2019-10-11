Новости версия для печати В Мценске женщина за рулем нарушила правило поворота Итог – ДТП и травмы у водителей.



10 октября в 15:35 женщина-водитель, управляя автомобилем «Ситроен», двигалась по ул. К. Маркса, не убедилась в безопасности своего маневра и допустила столкновение с автомобилем «Мерседес С190», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, госпитализированы.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 27ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, среди них 2 детей.





Анастасия Дорохова

11 октября 2019 года







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