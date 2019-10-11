Новости версия для печати В Орле столкнулись два легковых автомобиля 10 октября в 22 часа водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», следовал по ул. Васильевской и в районе д.36 при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2114», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 27ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, среди них 2 детей.





Анастасия Дорохова

11 октября 2019 года







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