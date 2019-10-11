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Орловские волонтеры взяли шефство над пожилыми людьми

Добровольцы проводят для пенсионеров уроки по основам жизнедеятельности. Проект называется «ОБЖ для бабушек». Основная цель - уберечь от мошенников. По статистике эта категория людей - самая уязвимая. Они пускают в дом незнакомцев, отдают деньги за избавление «от сглаза», покупают с рук ненужную технику втридорога.

Самыми распространенными являются финансовые махинации - пожилые люди сами отдают деньги, снимая их с книжки или с карточки, переводят под диктовку мошенников средства на чужие электронные счета. Самые неприятные случаи, когда под видом сотрудников госорганизаций мошенники внедряются в доверие, а дальше сценарий известен.

Раскрыть подобные преступления сложно, а вот предотвратить - возможно. Орловские волонтеры разработали проект, который помогал бы пожилым людям правильно общаться с мошенниками. Теперь такие образовательные курсы начали проходить в нашем городе.

«ОБЖ для бабушек» - так называется проект. На Всероссийском конкурсе грантов «Молоды душой» орловские волонтеры получили 200 тысяч рублей на реализацию. Обучение и подготовка добровольцев уже завершена. Сейчас идут занятия. С помощью бесед и практических примеров объясняют последовательность действий при подозрении на то, что вас хотят обмануть.
Екатерина Блынская, координатор федеральной программы «Молоды душой» в Орловской области: «Согласно статистике горячей линии помощи пожилым людям, более 40% от действий мошенников страдают пожилые люди. Мы будем информирование граждан в дворовых территориях, будем выезжать в комплексные центры обслуживания населения, чтобы там проводить презентации и лекции».

В планах использовать такой метод общения не только в Орле, но и в районах области, а дальше продвигать в другие регионы страны, на очереди презентации в Курске и Калининграде.


Всеволод Трифонов
11 октября 2019 года

 


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