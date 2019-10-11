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пятница
11.10.2019
17:27:52
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Проверили - по запросу «Вестей». Установлено, что не обеспечено соблюдение требований законодательства о БДД вблизи школы № 29 г. Орла. Расскажем, какие меры по устранению обнаруженных нарушений приняли надзорные органы.
- Погода в доме – дождливая. Вместо крыши - целлофан. Наша съемочная группа выяснила, когда закончат ремонт в доме №227 по улице Комсомольской?
- Не топят? Требуйте перерасчета. Как это сделать - знают специалисты Роспотребнадзора.
- Провиант на зиму: в «Орловском полесье» приступили к заготовке дополнительного корма для зубров.
- В чью пользу счет? В Орле стартовал сезон большого баскетбола. Мы наблюдали за первой игрой.
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