Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Проверили - по запросу «Вестей». Установлено, что не обеспечено соблюдение требований законодательства о БДД вблизи школы № 29 г. Орла. Расскажем, какие меры по устранению обнаруженных нарушений приняли надзорные органы.



- Погода в доме – дождливая. Вместо крыши - целлофан. Наша съемочная группа выяснила, когда закончат ремонт в доме №227 по улице Комсомольской?



- Не топят? Требуйте перерасчета. Как это сделать - знают специалисты Роспотребнадзора.



- Провиант на зиму: в «Орловском полесье» приступили к заготовке дополнительного корма для зубров.



- В чью пользу счет? В Орле стартовал сезон большого баскетбола. Мы наблюдали за первой игрой.



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Вести-Орёл

11 октября 2019 года







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