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пятница
11.10.2019
17:27:58
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Почти 750 килограммов мясной продукции оказались «с душком»По решению судов конфискован товар на сумму более 130 тысяч рублей.
Проверки проводят специалисты регионального Роспотребнадзора. В большинстве случаев мясная продукция реализовывалась без документов. Две пробы показали несоответствие по микробиологическим показателям, еще в двух случаях была неправильная маркировка. По результатам проверки, составлено 118 административных протоколов, общая сумма штрафов - порядка 440 тысяч рублей. Но в целом, как отмечают санитарные врачи, мясо, реализуемое в регионе, безопасно. И добавляют: при покупке обращайте внимание на соблюдение сроков и условий хранения, а также при необходимости спрашивайте у продавца документы, подтверждающие качество товара.
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