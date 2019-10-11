Новости версия для печати Доделывать мост Дружбы в Орле будет белгородская компания Такая информация появилась сегодня в СМИ.



И как следует из аукционной документации, срок завершения работ по капитальному ремонту - 1 декабря 2020 года.



Фирма из Белгорода специализируется на строительстве мостов и тоннелей. Напомним, в августе городские власти в одностороннем порядке расторгли контракт с предыдущим подрядчиком, который затянул со сроками сдачи объекта, пишет «Коммерсант».





Надежда Невматулина

11 октября 2019 года







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