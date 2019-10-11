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Прокуратура Орловской области комментирует
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Учителя школы № 29 в Орле поставили «неуд» за попытку организовать безопасный переход у учебного заведения

Прокуратура области сообщила о результатах проверки, проведенной по нашей просьбе. В канун Дня знаний мы вместе с инспекторами ГИБДД оценили дорожную обстановку у 29-й орловской школы и посчитали ее неудовлетворительной. Проверкой надзорного ведомства все факты нарушений подтвердились. Коммунальщики попали под прокурорские санкции, но изменилась ли ситуация - на месте выяснял Иван Суверин.

Провалившийся «лежачий полицейский», выбоины на дороге, отсутствие тротуаров - наша первая съемка с участием инспекторов дорожного надзора в последних числах августа обернулась стихийным родительским собранием. Главным поводом для тревоги служил нерегулируемый перекресток улиц Маяковского и Нормандии-Неман, который приходится пересекать половине учеников. Здесь местные жители постоянно видят аварии. Наш сюжет послужил поводом для прокурорской проверки. Вот что сообщили по ее итогам в надзорном ведомстве.

Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Орловской области: «По запросу ГТРК «Орёл» органами прокуратуры совместно с контролирующим органом ГИБДД проведена проверка. Установлено, что не обеспечено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения вблизи школы № 29 г. Орла. Отсутствуют необходимые дорожные знаки, светофорный объект также отсутствует. Не обустроены подходы к пешеходному переходу в соответствии с нормативными требованиями». 

Подтвердив нарушения, правоохранители перешли к мерам прокурорского реагирования.

Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Орловской области: «По результатам проверки в отношении УКХ г. Орла составлен протокол об административном правонарушении. По фактам выявленных нарушений внесено представление главе администрации г. Орла. Вопрос фактического устранения нарушений находится на контроле в прокуратуре области».

К вопросу фактического устранения нарушений прокурорам, похоже, придется вернуться еще не раз. Пока коммунальщики на требования правоохранителей откликнулись довольно вяло. Желтый светофор в одну секцию возле школы не работает, искусственную неровность по-прежнему можно проехать не тормозя.

Алла Лукьянова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 29 г. Орла: «Это первая необходимость - чтобы ребенок спокойно подошел к школе по нормальной асфальтированной дороге, чтобы он не попал в грязь, и потом на уроке себя чувствовал хорошо, а не испытывал дискомфорт от того что он грязный, и не переживал чуть ли не со слезами: «А я в лужу попал, я споткнулся».

На опасном перекрестке Маяковского - Номандии-Неман полезная деятельность УКХ ограничилась тем, что был снесен заброшенный торговый ларек. Он действительно сильно ограничивал обзор, а заодно служил прибежищем для бродяг.




Иван Суверин
11 октября 2019 года

 


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