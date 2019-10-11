Новости версия для печати «ИНДИвиды» - в Орле В Орловском выставочном центре открылся фотовернисаж преподавателя ОГИК, фотографа Владимира Ададурова. Это своеобразный отчет о двухнедельной поездке в Индию. Там было сделано порядка 7000 кадров, но на выставку мастер отобрал только 140 работ.



Условно выставку можно разделить на две части. В одной - жанровые фото, портреты, анималистика, а другая - это коллажи, созданные путем наложения друг на друга двух кадров и обработанные в фотошопе. Для Владимира Ададурова поездка по пяти городам Центральной Индии стала первой, и как многие люди, впервые попадающие в эту страну, он по-другому посмотрел на то, что мы знаем об Индии из книг и фильмов.



Владимир Ададуров, фотограф: «Там везде есть интернет, и он там даже лучше, чем в Европе, поверьте мне. Все разговаривают на английском. В-третьих, я знал, конечно, что там коровы - священные животные, но что они ходят по городам просто, как кошки у нас, приблизительно, это, конечно, было удивительно».

Поэтому животные на фотографиях Ададурова в этом цикле очень тесно связаны с людьми. Такая ментальность - все живут рядом. Здесь же уличные зарисовки, яркие этнические типажи, йоги и еще много чего, что связано с этой древней и загадочной страной, можно увидеть на выставке. В один из пяти городов, который называется Варанаси, и которому три тысячи лет, Владимир Ададуров очень хотел бы вернуться.



Владимир Ададуров, фотограф: «Огромный совершенно город - 50 км протяженности по Гангу. Это Москва. Это совершенно фантастические масштабы: и по времени, и по пространству, и по уникальности архитектуры. Город стоит на одном берегу реки. Назовите мне еще хотя бы один город, который бы стоял на одном берегу реки, а на другом была пустыня?».

Поздравить мастера и учителя пришли коллеги и друзья. Владимир Ададуров преподает в институте культуры, и на открытии выставки, конечно, было много и нынешних его учеников и выпускников.



Виктория Замуруева, выпускница ОГИК: «Несмотря на то, что мы закончили учиться, спустя годы мы все равно будем учиться у него».

Культура, жизнь, история Индии так многообразны и разноплановы, что понять ее возможно, наверное, только прожив там несколько лет, но создать свое впечатление о стране у Ададурова получилось, и этим впечатлением он щедро поделился с многочисленными гостями выставки.



Филипп Вейс, музыкант: «Вообще, человек - интересный. Я бы сказал, что это цепкий человек - цепкий до идей, цепкий человек до глаза своего».

Цепкий глаз - одно из самых главных качеств фотографа. Можно смотреть и не видеть, а можно смотреть так, что выхватишь взглядом, возможно, только ты один. Выставка «ИНДИвиды» начала свою работу, и если хотите познакомиться с Индией, какой ее увидел Ададуров, с сегодняшнего дня эта возможность у вас есть.









Эва Стасюлевич

11 октября 2019 года







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