Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
11.10.2019
17:27:22
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Художница, выросшая в Мценском детском доме, против обшарпанных стен

Анна Ненко запустила благотворительную акцию по украшению стен детских учреждений.

Анна Ненко пишет картины, которые раскупают российские и зарубежные ценители искусства. Ее полотна украшают частные коллекции в России, Испании, Италии, Франции и других странах. А часть заработанных средств художник тратит на то, чтобы расписывать детские дома, - пишет портал «Открытые НКО».

«Когда я была маленькой, мне очень нравились бывшие советские летние лагеря. Там были старые росписи на стенах, и я всегда заворожено стояла и рассматривала их, - цитирует издание художницу, - Я бывала в разных детских домах, и там, где я жила, были далеко не лучшие условия. И уже тогда я хотела что-то расписать, что-то сделать, но не было возможностей, а может, и способностей. Как видите, я вернулась к этому гораздо позже. Я выбираю региональные детские дома, потому что у них вообще нет никакой поддержки, здесь рады любой помощи».

Как рассказала Анна Ненко, она расписала уже два детских дома в Мценске – это «Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками» и «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста». В последнем работы пока не доделаны. Художница обещает вернуться и закончить творческие произведения.


Анастасия Дорохова
11 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта