Новости версия для печати Художница, выросшая в Мценском детском доме, против обшарпанных стен Анна Ненко запустила благотворительную акцию по украшению стен детских учреждений.



Анна Ненко пишет картины, которые раскупают российские и зарубежные ценители искусства. Ее полотна украшают частные коллекции в России, Испании, Италии, Франции и других странах. А часть заработанных средств художник тратит на то, чтобы расписывать детские дома, - пишет портал «Открытые НКО».



«Когда я была маленькой, мне очень нравились бывшие советские летние лагеря. Там были старые росписи на стенах, и я всегда заворожено стояла и рассматривала их, - цитирует издание художницу, - Я бывала в разных детских домах, и там, где я жила, были далеко не лучшие условия. И уже тогда я хотела что-то расписать, что-то сделать, но не было возможностей, а может, и способностей. Как видите, я вернулась к этому гораздо позже. Я выбираю региональные детские дома, потому что у них вообще нет никакой поддержки, здесь рады любой помощи».



Как рассказала Анна Ненко, она расписала уже два детских дома в Мценске – это «Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками» и «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста». В последнем работы пока не доделаны. Художница обещает вернуться и закончить творческие произведения.





Анастасия Дорохова

11 октября 2019 года







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