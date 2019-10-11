Новости версия для печати Орловские спасатели продолжают уничтожать снаряды времен ВОВ За минувшие сутки мины и снаряды были найдены в Мценском и Кромском районах.



В Кромском районе обезвредили четыре минометные мины калибра 82 мм и семь минометных мин калибра 50 мм. В Мценском районе был изъят и уничтожен один 45-мм снаряд.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них – один выезд на ликвидацию пожара и девять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

11 октября 2019 года







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