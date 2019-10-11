Новости версия для печати Сотрудники полиции – самые дисциплинированные пациенты 12 октября медслужба МВД России отпразднует свою 98-ю годовщину. Свои врачи в составе советской милиции появились в 1921 году. В канун праздника с работой медико-санитарной части орловского УМВД познакомился Иван Суверин.



Свое главное здание медсанчасть УМВД унаследовала от ГПУ. Но если раньше здесь преследовали «чужих», то теперь помогают своим. Весь поток пациентов проходит через ведомственную поликлинику, что в соседнем квартале. Помимо действующих и бывших сотрудников МВД и их семей, здесь обслуживаются почти все силовики области. И поскольку любое обследование начинается с анализов, лаборатория работает, как конвейер.



Мария Тимохина, заведующая клинико-биохимической лабораторией поликлиники МСЧ УМВД России по Орловской области: «Ежемесячно проходит полторы тысячи общеклинических, биохимических исследований. В день проходят порядка 90-100 человек».

Для полноты клинической картины в поликлинике есть рентген, способный заглянуть глубоко под полицейский мундир. Прямо с рентгена многие пациенты отправляются в кабинет хирурга. Со служебными травмами хирурги сталкиваются нередко. Причем обращаются сюда не только полицейские, имеющие непосредственный силовой контакт с правонарушителями.



Валентина Грабилина, хирург поликлиники МСЧ УМВД России по Орловской области: «Чаще всего обращаются с растяжениями и ушибами, нередко - переломы, в этом году был много осложненных переломов».

С учетом специфики учреждения советы врачей поликлиники УМВД сродни приказам начальства.



Ольга Самохина, участковый терапевт поликлиники МСЧ УМВД России по Орловской области: «Безусловно, проще работать с таким контингентом, потому что больные более дисциплинированные, более ответственные. Есть такая возможность отправить их на дообследование в терапевтическое отделение госпиталя».

В Госпитале медико-санитарной части царит все тот же почти армейский порядок. Разговор пациента с медиком напоминает служебный отчет. Такой порядок вещей врачи медсанчасти считают правильным. Ведь свой непререкаемый авторитет они используют исключительно на благо пациентов.









Иван Суверин

11 октября 2019 года







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