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Орловский детский танцевальный коллектив «Дебют» выступил на фестивале «Молодежь - за Союзное государство»

Фестиваль, посвященный объединению молодежи Беларуси и России, проходил в Ростове-на-Дону. Орловский коллектив под руководством Натальи Заболотской.

Каждый номер «Дебюта» - мини-спектакль, где все движения не только отточены и техничны, но и наполнены глубоким смыслом, как и глаза исполнительниц. И не удивительно, что на фестиваль «Молодежь за союзное государство» от области отправили именно этот коллектив.

Наталья Заболотская, руководитель ансамбля современного - эстрадного танца «Дебют»: «Было очень много приятных знакомств, и дети очень довольны, поскольку мероприятие было не конкурсное, а скорее гастрольное - дети выступали. Выступали на сцене со звездами эстрады. Большое спасибо хочется сказать нашей области за то, что отправили нас в эту поездку».

Даже не верится, что этот ансамбль создан на базе обычной общеобразовательной школы, где учится большинство участников. Почти все, кто пришел сюда в первом классе, остаются до окончания школы.

Репетиции проходят в школьном спортзале, где ни зеркал, ни специального покрытия и даже хореографического станка нет. Растяжку делают на шведской стенке. Гибкость и пластичность, а также музыкальность и артистичность - на этих качествах основаны постановки Натальи Заболотской.

У хореографа свой стиль и своя методика преподавания. Направление ансамбля - современный эстрадный танец с элементами спортивной и художественной гимнастики. Чтобы делать постановки, Наталье Заболотской самой пришлось немало поучиться. Ведь в орловском училище культуры, которое она оканчивала, даже предмета «эстрадный танец» в те годы не было. Мастер-классы, интернет, упорство и огромное желание узнать что-то новое и передать другим сделали свое дело. Заодно пришлось освоить и профессию костюмера. В ансамбле 65 человек. Многие - из малообеспеченных семей, и на дорогостоящие костюмы денег нет. Поэтому Наталье Олеговне пришлось купить машинку и самой научиться кроить и шить наряды.

В следующем году коллектив будет отмечать 20-летие, а значит к юбилею нужно поставить новые номера и сшить новые костюмы, чтобы было чем удивить и порадовать зрителей.




Татьяна Тимохина
11 октября 2019 года

 


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