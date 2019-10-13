Новости версия для печати Команды дивизиона «Любитель 40+» Ночной хоккейной лиги определились с датой начала сезона В этом году борьба за путевку в на финал фестиваля начнется 27 октября.



Отметим, что состав участников дивизиона расширился. Теперь за победу будут бороться не шесть, а сразу восемь команд. Окончательное расписание матчей будет утверждено в ближайшие дни и опубликовано на странице регионального представительства Ночной лиги в Орловской области.





Анастасия Дорохова

13 октября 2019 года







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