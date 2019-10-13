Новости версия для печати В Орле расселению подлежат 127 многоквартирных домов Программа охватывает дома, признанные аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.



В Орле таких домов - 127, общая площадь 44,26 тыс. кв.м. В них проживают 3 198 человек. В срок до 1 сентября 2025 года этих граждан предстоит обеспечить квартирами либо денежными средствами.



На переселение граждан в 2019-2025 годы выделено 1,374 млрд рублей. 98% от этой суммы — средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по 1% — бюджеты Орла и Орловской области.



Первый этап переселения — 2019-2020 годы, — охватывает 20 многоквартирных домов, в которых проживают 402 человека. На реализацию этапа выделено 157,9 млн рублей.



В настоящее время проводится работа по заключению с собственниками соглашений об изъятии их помещений в муниципальную собственность. Кроме того, объявлен электронный аукцион на закупку квартир.



Согласно действующему законодательству муниципалитет обязан предоставить нанимателям социального жилья помещение, по площади и количеству комнат не уступающее тому, в котором они сейчас проживают. Собственники приватизированных квартир получат денежные средства на самостоятельную покупку нового жилья. Размер выкупа будет оценивать независимая экспертиза.





Анастасия Дорохова

13 октября 2019 года







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