Новости версия для печати С начала года в Орле произошло 59 краж из гаражей Большая часть преступлений раскрыта



По данным пресс-службы УМВД по Орловской области,



За данные преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или размера заработной платы или иного дохода, обязательных работ до 60 часов, исправительных работ до одного года, ограничения свободы до двух лет, принудительных работы до двух лет, ареста до четырех месяцев, лишения свободы до двух лет.



Чаще всего местом совершения преступления становится территории гаражно-строительных кооперативов, не оборудованные системами видеонаблюдения.



Для предотвращения краж из гаражей, УМВД России по г. Орлу рекомендует организовать видеонаблюдение, не использовать навесной замок, приварить к воротам дополнительные металлические пояса, установить автономную сигнализацию.





Анастасия Дорохова

13 октября 2019 года







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