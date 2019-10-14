Новости версия для печати Сегодня у православных праздник - Покров Пресвятой Богородицы В основе праздника лежит предание о явлении Богородицы во время службы в константинопольском храме и распростерла над молящимися белое покрывало.



Согласно легенде, это происходило в 10 веке. С тех пор в этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Сегодня в Орле митрополит Тихон возглавит Божественную Литургию в Покровском Храме, расположенном в селе Становой Колодезь. Начало Архиерейского служения – в 8:30.





Мария Семак

14 октября 2019 года







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