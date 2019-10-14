Орловские яхтсмены продолжают пополнять копилку наград

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понедельник
14.10.2019
13:30:00
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Орловские яхтсмены продолжают пополнять копилку наградСезон парусного спорта в Орле завершен, но наши спортсмены участвую в турнирах других городов.
Хороший результат орловские спортсмены показали на Первенстве Липецкой области. Ребята заняли следующие места: в классе «Лазер 4,7» Мария Грамматчикова заняла 2-е место в общем зачете и среди девушек; в классе «Оптимист» Ирина Никулина заняла 3 место среди девочек; Самойленко София - 3 место среди младших девочек. И это не последняя регата – яхтсмены еще планируют отправиться на соревнования в Геленджик.
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