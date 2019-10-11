Новости версия для печати В духовно-православном центре «Вятский Посад» открывается уникальная выставка По фотографиям, представленным на ней, можно проследить, как возрождался, в буквальном смысле из пепла, храм Покрова Пресвятой Богородицы.



(0+) Памятник древнерусского зодчества изначально находился в Вологодской области. В начале 18 века он сгорел полностью. В 2000-х годах храм решено было восстановить, но уже в Ленинградской области. В течение 10 лет питерские фотографы наблюдали за ходом строительства. Сделанные за это время снимки, а их более сотни, передали на постоянное хранение на Орловскую землю. Увидеть снимки лично может каждый желающий. Вход на выставку свободный. Открытие выставки запланировано на 10 утра 13 октября.





Анна Вайсергисер

11 октября 2019 года







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