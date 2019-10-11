В духовно-православном центре «Вятский Посад» открывается уникальная выставка

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пятница
11.10.2019
20:58:44
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В духовно-православном центре «Вятский Посад» открывается уникальная выставкаПо фотографиям, представленным на ней, можно проследить, как возрождался, в буквальном смысле из пепла, храм Покрова Пресвятой Богородицы.
(0+) Памятник древнерусского зодчества изначально находился в Вологодской области. В начале 18 века он сгорел полностью. В 2000-х годах храм решено было восстановить, но уже в Ленинградской области. В течение 10 лет питерские фотографы наблюдали за ходом строительства. Сделанные за это время снимки, а их более сотни, передали на постоянное хранение на Орловскую землю. Увидеть снимки лично может каждый желающий. Вход на выставку свободный. Открытие выставки запланировано на 10 утра 13 октября.
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