Новости версия для печати Сегодня была представлена новая концепция музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Пресс-конференцию дал новый директор музея-заповедника. Им стал экс-мэр Орла Сергей Ступин.



Концепцию развития усадьбы «Спасское-Лутовиново», которую разработала команда Сергея Ступина, в Министерстве культуры страны признали лучшей из пяти представленных. Есть идея создать на территории мемориального и природного заповедника дополнительные объекты: оранжерею и музей крестьянского быта, внедрить несколько новых направлений работы с туристами, организовать эко- и гастротуры для разных аудиторий.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Есть принципиально важные предложения, которые способны обеспечить Спасскому качественно новый уровень развития. Это наши стратегические инициативы. Одна из них касается создания фонда поддержки инновационных проектов музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и формирования попечительского совета. Полагаю, что бюджетных ассигнований будет недостаточно, считаю необходимым создание фонда поддержки инновационных проектов для сбора добровольных пожертвований, спонсорской помощи и инвестиций для воплощения конкретных планов по его развитию».





Эва Стасюлевич

11 октября 2019 года







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