Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Попытка номер два. Мост Дружбы в Орле будет достраивать подрядчик из Белгорода.



- Тридцать лет и два года сирота ждал положенных по закону квадратных метров. Почему так получилось? Мы разбирались в тонкостях законодательства вместе с юристами.



- Вместо уроков - азы коммунальной грамотности. Сегодня стартовал 10-й набор в Школу жилищного просвещения. Мы поздравили создателей проекта с юбилеем.



- Кому и сколько? О стипендии начистоту будут говорить в Орле студенты со всего ЦФО.



- Сегодня новый директор «Спасского-Лутовиново» дал первую пресс-конференцию. Чем будем завлекать туристов? Мы знаем ответ.

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Вести-Орёл

11 октября 2019 года







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