Новости версия для печати На Орловщине дети-сироты продолжают добиваться получения собственного жилья Многим приходится отстаивать право на жильё долгими годами, стуча в двери разных инстанций. Так получилось, что Игорь Абрамов воспользовался этим правом только в 32 года. Причём ему пришлось доказывать его через суд. Почему?



Игорь Абрамов, сирота: «Я не осуждаю родителей, что они меня оставили. Просто время тяжёлое было. Я был не один - у меня брат, сестра».

Родных Игорь Абрамов обрёл только в 28 лет - четыре года назад. Но наладить контакт с матерью молодой человек не смог. Отказную женщина написала в 1987 году - Игорю тогда было всего 3 месяца. Но, несмотря на то, что ребёнок до 18 лет жил в детдомах и интернатах, по достижению совершеннолетия он не имел статуса сироты. Четыре года обращений во всевозможные инстанции эффекта не дали - Игорь Абрамов получал отказ за отказом в предоставлении жилья. Причём вполне законные отказы. Право на его получение молодому человеку помогли доказать надзорные органы и юристы «Единой России» в рамках проекта «Бесплатная правовая помощь».



Игорь Абрамов, сирота: «Была прокуратура, был суд. Суд был на моей стороне, так как я сирота. И предоставили жильё. Я благодарен, потому что я вот в этом не силён вообще. Я даже не знаю, как это делать. Я лучше доверю это профессионалам, которые это знают лучше, чем я».

Алина Тихомирова, координатор проекта «Бесплатная правовая помощь»: «Я, разбирая документы, поняла, что очень много не хватает бумаг. Нам пришлось обратиться в прокуратуру, потому что стало понятно, что за бумагами не следили. Мы сотрудничаем и взаимодействуем с прокуратурой Орловской области, с администрацией города Орла, с департаментом социальной защиты, с уполномоченными по правам ребёнка, по правам человека в Орловской области. Ребята получают квартиры, решают свои проблемы, мы им в этом помогаем. А это ли не главная наша цель?».

Всего в Залегощенском районе в списке нуждающихся в жилье больше 40 сирот. Дома для них будут строиться в райцентре, власти уже выделили участок размером в 3900 квадратных метров. Но самостоятельно муниципалитет не справится, вопрос требует финансов. Например, в этом году денег хватило только на четыре квартиры. И те администрация должна была предоставить, чтобы исполнить судебные решения.



Виктор Брежнев, глава администрации Залегощенского района: «На 2019 год мы получили 3 миллиона 292 тысячи рублей. Три судебных решения уже - есть точно. Вот такая ситуация».

Причём две из приобретенных администрацией района квартир должны получить два друга Игоря. Они судиться закончили только этим летом. И даже глядя на успех Игоря, им до сих пор не верится, что они тоже скоро получат жильё.



Роман Цуканов, сирота: «Когда человека загоняют в угол, говорят: «Нет. Вам не положено, не дадим, идите», - то мы понимаем, что это неправильно».

Первые пять лет жить в квартире Игорь Абрамов будет по договору социального найма, без права продажи - таков закон. Но это и не волнует молодого человека. В конце сентября он женился. Говорит, что супруге квартира понравилась. Переехать в неё они планируют, когда семья начнёт расти.









Антон Киселёв

11 октября 2019 года







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