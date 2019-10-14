Новости версия для печати Уроки для начинающих бизнесменов Сегодня в регионе стартует курс обучения «Азбука предпринимателя или стартап от А до Я».



Занятия будут идти до 18 октября. Спикеры научат анализировать рынок, формировать стратегии и работать с персоналом. Слушатели узнают, как открыть в себе предпринимательские качества, сгенерировать бизнес-идею, создать маркетинговую стратегию, сформировать эффективную команду и многое другое. Также в рамках курса планируется изучение фундаментальных основ продаж. Обучение организовано в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».





Мария Семак

14 октября 2019 года







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