Новости версия для печати В «Школе жилищного просвещения» стартовал учебный год Начался он, как и положено, с торжественной линейки



За десятилетнюю историю школы уже есть чем похвалиться - не первый год на базе школы функционирует центр общественного контроля ЖКХ. Работает он бесплатно - на энтузиазме председателей домкомов.



Рафаил Исламгазин, руководитель «Школы жилищного просвещения»: «Это единственная в ЦФО постоянно действующая школа. Это не семинар, это постоянно действующее мероприятие. Распределено оно по семестрам - до нового года один семестр, затем каникулы, и до дачного сезона, до середины апреля - второй семестр».

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сегодня жилищное законодательство меняется, и не все успевают следить за изменениями, которые там происходят. Поэтому такая «Школа домкомов» дает возможность любому - будь то старшему по дому, либо председателю домового комитета, либо любому гражданину бесплатно на безвозмездной основе побеседовать».

Посещать школу может любой желающий. Занятия будут проводиться каждую пятницу с 15.00 в большом зале администрации Советского района Орла.





Юлия Опанасюк

14 октября 2019 года







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