Новости версия для печати Сегодня Союз женщин Орловской области обсудит реализацию нацпроектов на территории региона Конференция рассчитана на два дня.



Для встреч выбрано две площадки. Первая – фундаментальная библиотека опорного вуза. За столом соберутся представители органов областной власти. Запланированы выступления на тему того, как в области решаются проблемы демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии. Союз женщин России представит фильм о реализации своих проектов.



Продолжится конференция завтра в Кромах. Это будет часть неформальная, праздничная, приуроченная ко Дню сельской женщины, который россияне отмечают 15 октября.





Мария Семак

14 октября 2019 года







На главную страницу





