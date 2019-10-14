Новости версия для печати ФК «Орел» обыграл «Елец» «Орлы» продолжают борьбу за пятерку сильнейших Первенства союза футбольных федераций «Центр».



Итог матча – 2:0 в пользу нашей команды. В первом тайме удар с 11-метровой отметки реализовал Данил Умрихин. После перерыва успех закрепил Иван Щербаков. Эта победа стала для орловцев пятой подряд в рамках текущего сезона. Сейчас у ФК «Орел» 45 очков при 23 сыгранных матчах. Отставание нашей команды от идущего пятым «Торпедо» из города Волжский составляет четыре очка. Притом, что у команды из Волгоградской области в активе на одну игру больше.



Следующая игра нашей команды состоится в городе Лиски 19 октября. Наша команда встретится с местным «Локомотивом».





Анастасия Дорохова

14 октября 2019 года







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