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понедельник
14.10.2019
13:30:06
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ФК «Орел» обыграл «Елец»«Орлы» продолжают борьбу за пятерку сильнейших Первенства союза футбольных федераций «Центр».
Итог матча – 2:0 в пользу нашей команды. В первом тайме удар с 11-метровой отметки реализовал Данил Умрихин. После перерыва успех закрепил Иван Щербаков. Эта победа стала для орловцев пятой подряд в рамках текущего сезона. Сейчас у ФК «Орел» 45 очков при 23 сыгранных матчах. Отставание нашей команды от идущего пятым «Торпедо» из города Волжский составляет четыре очка. Притом, что у команды из Волгоградской области в активе на одну игру больше.
Следующая игра нашей команды состоится в городе Лиски 19 октября. Наша команда встретится с местным «Локомотивом».
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