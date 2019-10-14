Новости версия для печати Две смерти из-за нарушения ДТП: пассажиры легковушки погибли после столкновения с КАМАЗом ДТП произошло на автодороге «Орел-Тамбов».



Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», двигаясь по второстепенной дороге со стороны п. Красная Заря, не уступил дорогу автомобилю «КАМАЗ 55291» с прицепом, в результате чего произошло столкновение. В результате столкновения пассажиры ВАЗ 2121 - 48-летняя женщина и 29-летний мужчина - от полученных телесных повреждений скончались на месте, водитель и еще одна женщина-пассажир получили телесные повреждения, госпитализированы.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 33 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 3 погибли.





Орловское Информбюро

14 октября 2019 года







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