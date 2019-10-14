Новости версия для печати В Орловской области водитель погиб под тяжестью собственного автомобиля ДТП произошло на автодороге «Нарышкино - Сосково – Алмазово».



Водитель 1988 г. р., не имеющий права управления, не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет, после чего через правую дверь вылетел из автомобиля, который опрокинулся и своей тяжестью придавил водителя.



Всего же за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 33 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 3 погибли.





Орловское Информбюро

14 октября 2019 года







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