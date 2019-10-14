Новости версия для печати В аварии на улице Игнатова в Орле участвовал всего один автомобиль – «Деу Нексия» При обгоне водитель не справился с управлением и врезался с дерево.



На момент прибытия корреспондента ГТРК «Орел» водителя «Деу» медики уже увезли в областную клиническую больницу. Как сообщили инспекторы, автомобилисту 1987 года рождения при ДТП досталось гораздо серьезнее, чем его пассажирке. Самый сильный удар пришелся на водительскую дверь, машину согнуло едва ли не пополам. Медики скорой помощи заподозрили у мужчины травмы позвоночника и таза. Впрочем, его спутницу, получившую ушибы и рассеченные раны, врачам пришлось также отправить в больницу. Как сообщили полицейские, ДТП предшествовал опасный маневр, который водитель «Деу» предпринял на большой скорости, обгоняя легковое такси. В какой-то момент иномарка потеряла управление.



Как рассказал нам таксист, у обгонявшей его машины даже приподнялись два колеса. После обгона «Деу» врезалась в дерево. Первой на пути корейской иномарки оказалась рябина. Дерево рухнуло, корневище оказалось подгнившим. Вслед за ним машина врезалась в липу, которая при ударе устояла, но при этом нанесла автомобилю фатальные повреждения. Картину ДТП инспекторы зафиксировали в присутствии понятых.



Инспекторы отметили также, что видимых признаков алкогольного опьянения у водителя «Деу» не наблюдалось. По факту ДТП проводится административное расследование.









Иван Суверин

14 октября 2019 года







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