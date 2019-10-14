Новости версия для печати В канун праздника Покрова в «Вятском Посаде» открылась уникальная выставка Экспозиция «Восставшая из пепла» своего рода фотоотчет о восстановлении одной из святынь России - Покровской церкви, что расположена в Ленинградской области.



В храме Сретения Господня всегда многолюдно, тем более - в праздничные дни. Покров Пресвятой Богородицы верующие почитают особо. По преданию, Дева Мария не раз являлась людям, но тогда, в Константинополе она своим покрывалом защитила всех - не разделяя молящихся на грешников и праведников. Тем самым подав пример истинной любви к ближнему.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Когда нас кто-то оскорбил, когда нас кто-то унизил., пришел просить прощения, а наше сердце не помнит этого - искренне не помнит, искренне забыло, поскольку мы помолились за этого человека, и грусть и неприязнь отошли от нас, тогда, действительно, мы делаем что-то доброе, за что мы получим награду и здесь, и в вечности».

После службы в храме не единожды звучало «Аксиос!» и «Многие лета!» - в честь людей, получивших награды из рук митрополита - за развитие духовной культуры. Особые поздравления - в адрес батюшки Илия. Духовник патриарха Кирилла, наставник «Вятского Посада» удостоился государственного Ордена Почета. Указ подписан президентом.



Батюшка Илий всегда окружен людьми, к нему за молитвенной помощью едут со всех уголков страны. Вера не делится на регионы и области, не боится расстояний и времени - об этом можно говорить, а можно запечатлеть на снимках. В канун Покрова пресвятой Богородицы духовно-православный центр «Вятский Посад» получил уникальный подарок от фонда «Петербуржская фотолетопись» творческий отчет о восстановлении Покровской церкви из Ленинградской области. Красивейший архитектурный ансамбль был когда-то стерт с лица земли. Но благодаря усилиям множества людей его удалось, почти буквально, возродить из пепла.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Усилия, которые Русская православная церковь прикладывает к возрождению и укреплению православия, всегда дадут нужные плоды. А эти плоды одни - наша Родина будет укрепляться благодаря вере православной, благодаря нашим общим трудам».

Покровская церковь - часть государственного историко-архитектурного музея «Кижи», что расположен на острове Онежского озера. Но теперь, чтобы оценить красоту церкви, не нужно преодолевать сотни километров. Достаточно побывать в «Вятском Посаде».



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Замечательная выставка. Таких выставок нужно побольше, и правильно было сказано, что она должна проехать по всем районам Орловской области. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» - это как раз в точку. Поэтому я хотел бы сказать огромные слова благодарности организаторам».

В экспозицию вошли около ста снимков известных питерских фотохудожников. Работы по реконструкции велись десять лет.



По фотоотчету можно отследить все этапы восстановления памятника архитектурного зодчества - от первого срубленного дерева до последнего штриха росписи. Причем, один из снимков позволяет заглянуть под купол Покровской церкви, не запрокидывая голову. Само здание храма - 26 метров в высоту, 32 метра в длину.



Церковь восстановили в 1959 году по проекту выдающегося исследователя Александра Викторовича Ополовникова. Он провел огромную работу по воссозданию исторического облика Покровской церкви - чтобы сегодня мы увидели ее такой, какой она была в 1694 году.









Мария Семак

14 октября 2019 года







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