Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Рябина не устояла, липа остановила. Лихач врезался в дерево. Водитель иномарки и его пассажирка доставлены в больницу. Подробности ДТП в эксклюзивном материале нашего специального корреспондента.



- В Орле активизировались социальные мошенники - схема проста.



- Здесь русский дух. В канун праздника Покрова в «Вятском Посаде» открылась уникальная выставка. Мы прикоснулись к истории возрожденной из пепла святыни.



- Наш спортивный «бриллиант» засверкал в Дюссельдорфе. Владислав Туйнов победил в мировом промоушне Glory.



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Вести-Орёл

14 октября 2019 года







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