Новости версия для печати Как часто орлорвцы пользуются информационными технологиями? Ответ на этот вопрос получат сотрудники Орелстата. Они посетят больше 700 домов в области. Опрос стартует сегодня. Продлится исследование до 17 ноября.



Адреса будут выбираться случайным образом. Прежде всего, обследованию подлежат жители областного и районных центров: Орла, Ливен, Мценска, Знаменки, Глазуновки и Нарышкино. Всего интервьюеры здесь обойдут около 400 домов. Затем опрос пройдёт в сельской местности - в 10 районах области. Таким образом, наш регион присоединится к всероссийскому исследованию знаний информационных компьютерных технологий, которое охватит жителей 64 тысяч домов страны.





Мария Семак

14 октября 2019 года







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