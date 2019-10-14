Новости версия для печати Портал «Работа в России» составил рейтинг самых привлекательных вакансий Орловщины Об этом сообщают в региональном управлении труда и занятости.



Лидируют в списке - машинисты бульдозера и экскаватора. Этим специалистам работодатели предлагают зарплаты от 65 до 250 тысяч рублей в месяц.



Привлекательность профессий определяли, ориентируясь на трудовые условия, учитывали уровень заработной платы, обеспечение социальным пакетом, предоставление питания, доставку до места работы и другие факторы. К примеру, одна из частных клиник области готова предоставить отоларингологу служебное жилье. Кстати, это вакансия занимает второе место в рейтинге привлекательности. Что касается востребованности, то работодатели нашей области больше всего нуждаются в фасовщицах, водителях, менеджерах в офисах продаж, грузчиках. Замыкают список - военнослужащие младшего командного состава. Для них в области открыто 100 вакансий.





Мария Семак

14 октября 2019 года







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