Портал «Работа в России» составил рейтинг самых привлекательных вакансий Орловщины

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понедельник
14.10.2019
23:56:52
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Портал «Работа в России» составил рейтинг самых привлекательных вакансий ОрловщиныОб этом сообщают в региональном управлении труда и занятости.
Лидируют в списке - машинисты бульдозера и экскаватора. Этим специалистам работодатели предлагают зарплаты от 65 до 250 тысяч рублей в месяц.
Привлекательность профессий определяли, ориентируясь на трудовые условия, учитывали уровень заработной платы, обеспечение социальным пакетом, предоставление питания, доставку до места работы и другие факторы. К примеру, одна из частных клиник области готова предоставить отоларингологу служебное жилье. Кстати, это вакансия занимает второе место в рейтинге привлекательности. Что касается востребованности, то работодатели нашей области больше всего нуждаются в фасовщицах, водителях, менеджерах в офисах продаж, грузчиках. Замыкают список - военнослужащие младшего командного состава. Для них в области открыто 100 вакансий.
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