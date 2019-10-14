Новости версия для печати «Спасское-Лутовиново» ждет ренессанс В конкурсе Министерства культуры России на место директора музея-усадьбы приняли участие пять человек. По итогам обсуждения концепции развития музея на ближайшие годы, эта должность досталась экс-мэру Орла Сергею Ступину. Он предложил создать в «Спасском» дополнительные музейные объекты, провести ряд фестивалей, учредить международную Тургеневскую премию по литературе, и это далеко не все предложения по улучшению работы главного музея Тургенева в стране.



По словам Сергея Ступина, который только на днях официально вступил в должность директора музея, Спасское-Лутовиново ждет если не кардинальная смена декораций, то ренессанс точно. Сегодня музей-усадьбу в год посещают 120 тысяч гостей, а к нашим соседям в Ясной Поляне в музей Толстого, например, приходит вдвое больше гостей. Нужно менять эти цифры, полностью обновив подход к работе самого главного в стране музея Тургенева, - считает Сергей Ступин.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Предложенная концепция имеет целью сохранить и продолжить существующие традиции «Спасского-Лутовиново», а также вдумчиво и бережно, но в то же время решительно внедрять современные подходы во все сферы его деятельности».

Современные подходы и перспективы включают в себя создание дополнительных музейных объектов, например, оранжереи и музея крестьянского быта, эко- и гастротуров для разных аудиторий, внедрение с десяток новых направлений работы с туристами.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Кому-то будет интересно принять участие в квестах и конных прогулках по окрестностям усадьбы, а кому-то - в дворянской охоте. Кто-то захочет попасть в ночное с героями Тургенева, а кто-то - на дворянский бал или на дегустацию блюд дворянской и крестьянской кухни. Необходимо продумать специальные предложения для художников, писателей и филологов. Разработать туры для молодоженов».

Озвучил новый директор и проблему с транспортным сообщением из Орла и Мценска до музея - ее также надо грамотно решить. Сказал и о привлечении дополнительных сил и средств для осуществления намеченных планов. Это создание фонда поддержки усадьбы писателя и попечительского совета.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Есть и принципиально важные предложения, которые способны обеспечить Спасскому качественно новый уровень развития - это наши стратегические инициативы. Одна из них касается создания фонда инновационных проектов музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и формирования Попечительского совета. Полагаю, что бюджетных ассигнований будет недостаточно. Считаю необходимым создание Фонда поддержки инновационных проектов для сбора добровольных пожертвований, спонсорской помощи и инвестиций для воплощения конкретных планов по развитию».

Много внимания уделено и литературной составляющей концепции. В планах учреждение международной премии по литературе в трех номинациях, организация ежегодной международной конференции «Россия и Европа», проведение масштабных фестивалей.



После пресс-конференции журналистам устроили небольшую экскурсию по парку и музею. На вопрос журналистов - с чего начнется его первый рабочий день - Сергей Ступин ответил, что это будут самые бытовые дела. Например, установка навигации в парке, которая сейчас отсутствует.



Спасское прекрасно в осеннем покое, и о том, какие перемены ждут его в ближайшем будущем, еще не догадывается. Концепция развития «Спасского-Лутовиново», предложенная Сергеем Ступиным, должна привести к тому, что музей-усадьба станет ключевым звеном туристического кластера в Орловской области.









Эва Стасюлевич

14 октября 2019 года







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