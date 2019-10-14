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Сохранить леса Орловщины

Укомплектовать лесохозяйственной и лесопожарной техникой, а также увеличить площади лесовосстановления - это задачи, которые предстоит выполнить региону к 2024 году в рамках национального проекта «Экология». Об этом говорили сегодня на заседании правительства области.

К этому сроку необходимо будет обеспечить баланс между сокращением и воспроизводством лесов на 100%. Для того чтоб достичь планового показателя предстоит провести большую работу. По словам начальника управления лесами Орловской области Игоря Лебедева, необходимо стопроцентно оснастить учреждения лесохозяйственной и лесопожарной техникой, а также увеличить объемы по выращиванию стандартного посадочного материала с 387 тысяч штук до 512 тысяч штук в год, при увеличении сбора семян с тонны в 2019 году до 1,9 тонн к 2024 году.

Говорили на аппаратном совещание в областном правительстве и о борьбе с лесными пожарами. Один из главных факторов успеха - раннее обнаружение очага возгорания. Здесь, а также в борьбе с незаконными лесорубами, поможет современная техника. В сентябре этого года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» было закуплено 9 единиц техники.

Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Впервые за долгие годы обновили автопарк техники. Подготовлены новые площади под лесные культуры. Уже в текущем году на реализацию проекта было предусмотрено выделение региону более 35 миллионов рублей, из них освоили уже более 60%».



Анна Вайсергисер
14 октября 2019 года

 


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