Орловское товарищество на вере оштрафовано на 400 тысяч

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понедельник
14.10.2019
23:56:21
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Орловское товарищество на вере оштрафовано на 400 тысячПричина – порча земель в песочном карьере.
Обследование земель состоялось весной 2019 года. Проведённые агрохимические исследования почвенных образцов выявили снижение плодородия на площади 0,15 га, что свидетельствует о порче плодородного слоя. В июле - августе 2019 года на основании полученных данных в отношении арендатора нарушенного земельного участка была проведена проверка, в ходе которой было установлено неисполнение юридическим лицом требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель. Постановление Управления Россельхознадзора обжаловано не было и вступило в законную силу.
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