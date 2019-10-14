Новости версия для печати Орловское товарищество на вере оштрафовано на 400 тысяч Причина – порча земель в песочном карьере.



Обследование земель состоялось весной 2019 года. Проведённые агрохимические исследования почвенных образцов выявили снижение плодородия на площади 0,15 га, что свидетельствует о порче плодородного слоя. В июле - августе 2019 года на основании полученных данных в отношении арендатора нарушенного земельного участка была проведена проверка, в ходе которой было установлено неисполнение юридическим лицом требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель. Постановление Управления Россельхознадзора обжаловано не было и вступило в законную силу.





Анастасия Дорохова

14 октября 2019 года







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