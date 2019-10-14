Новости версия для печати Не уступил дорогу – результат: два трупа Столкновение автомобилей, которое произошло на 133-м километре трассы Орёл - Тамбов, унесло жизни двух человек. Причиной трагедии, считают инспекторы ГИБДД, стало нарушение очередности проезда. Подробности еще предстоит выяснить, но виновнику аварии грозит серьезная ответственность.



Участниками рокового столкновения стали автомобиль «Нива» и грузовик «КАМАЗ». Судя по картине на месте ДТП и тем повреждениям, которые получили автомобили, никто из участников происшествия затормозить толком не успел.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель, 1982 года рождения, управлял автомобилем «ВАЗ Нива» следовал со стороны поселка Красная Заря Ливенского района. В районе 133 километра автодороги Орел - Тамбов не уступил дорогу автомобилю «КАМАЗ», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств».

По сведениям полицейских, житель Новодеревеньковского района, выезжая на трассу, забыл о знаках приоритета и в итоге подставил «КАМАЗу» правую сторону «Нивы». А там на свою беду, расположились родная сестра водителя и ее сын. Оба они погибли.



Алексей Черных, начальник следственного отдела МО МВД России «Ливенский»: «Сам водитель и его супруга были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование».

Уголовная статья, по которой виновнику ДТП будет предъявлено обвинение, предусматривает до семи лет лишения свободы.









Иван Суверин

14 октября 2019 года







На главную страницу





