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Не уступил дорогу – результат: два трупа

Столкновение автомобилей, которое произошло на 133-м километре трассы Орёл - Тамбов, унесло жизни двух человек. Причиной трагедии, считают инспекторы ГИБДД, стало нарушение очередности проезда. Подробности еще предстоит выяснить, но виновнику аварии грозит серьезная ответственность.

Участниками рокового столкновения стали автомобиль «Нива» и грузовик «КАМАЗ». Судя по картине на месте ДТП и тем повреждениям, которые получили автомобили, никто из участников происшествия затормозить толком не успел.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель, 1982 года рождения, управлял автомобилем «ВАЗ Нива» следовал со стороны поселка Красная Заря Ливенского района. В районе 133 километра автодороги Орел - Тамбов не уступил дорогу автомобилю «КАМАЗ», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств». 

По сведениям полицейских, житель Новодеревеньковского района, выезжая на трассу, забыл о знаках приоритета и в итоге подставил «КАМАЗу» правую сторону «Нивы». А там на свою беду, расположились родная сестра водителя и ее сын. Оба они погибли.

Алексей Черных, начальник следственного отдела МО МВД России «Ливенский»: «Сам водитель и его супруга были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование».

Уголовная статья, по которой виновнику ДТП будет предъявлено обвинение, предусматривает до семи лет лишения свободы.




Иван Суверин
14 октября 2019 года

 


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