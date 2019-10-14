Новости версия для печати Культурно-досуговый центр «Металлург» начал новый сезон с масштабного концерта Яркое, красочное представление - лишь часть серьезной работы, что ведется в стенах этого учреждения. Здесь работают более 30 секций, действуют кружки по интересам, различные студии и секции для орловцев любого возраста. Здесь открывают и развивают таланты. Коллективы центра выступают на многих площадках не только Северного района, но и Орла и области.



По праву культурно-досуговый центр «Металлург» считается сердцем Северного района Орла. Новый виток в жизни учреждения начался в 2011 году. За это время удалось как восстановить творческие коллективы, так и создать новые.



Людмила Никитина, директор и художественный руководитель КДЦ «Металлург»: «Мы открыты, мы идем с новыми интересными предложениями, с новыми творческими идеями. У нас обновленный состав, много молодежи - это очень радует».

В центре имеются различные секции, кружки, клубы. Также здесь находится изо-студия, а все желающие - изучают английский язык. Самое интересное, что в досуговом центре до сих пор каждую неделю проводят дискотеки.



«И снова здравствуй» - так называется 9-й творческий сезон культурно-досугового центра «Металлург». В новом сезоне будет много сюрпризов, в основном берут курс на молодое поколение. Список секций и кружков можно посмотреть на официальном сайте культурно-досугового «Металлург».









Всеволод Трифонов

14 октября 2019 года







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