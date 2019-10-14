Новости версия для печати Сколько будем возвращать полученных федеральных средств обратно? Сегодня руководители профильных департаментов Орловщины отчитались об использование целевых поступлений за 9 месяцев этого года.



В лидерах по освоению федеральных средств департамент сельского хозяйства, а также департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. В аутсайдерах - соцзащита и здравоохранение - освоение на уровне 60%. В правительстве заверили - цифры промежуточные, освоение федеральных средств идет в плановом режиме.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в текущем году превысит 14 миллиардов 300 миллионов рублей. Сейчас уже поступило более 65% от этой суммы - почти 9 миллиардов 400 миллионов рублей. С учетом приоритетных задач регионального бюджета мы обязаны не только получить, но и использовать предусмотренные средства в полном объеме».





Анна Вайсергисер

14 октября 2019 года







На главную страницу





