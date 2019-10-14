Новости версия для печати В Орле продолжается акция «Пешеход» Наказания за нарушения правил дородного движения для пешеходов - не слишком суровые. Штраф, в зависимости от тяжести нарушения, – от 500 до 1500 рублей. Если не считать того, что пересекая проезжую часть в неположенном месте, пешие участники дорожного движения рискуют собственным здоровьем и даже жизнью.



В Орле с начала года зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в результате которых получили телесные повреждения 74 человека, в том числе 7 несовершеннолетних, 8 человек погибло. В областном центре продолжается акция "Пешеход". Особое внимание уделят водителям, которые не выполняют требование уступить дорогу пешеходам, что грозит штрафом до 2500 тысяч рублей, нарушающим правила остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода, что влечет за собой административный штраф 500 рублей.





Мария Семак

14 октября 2019 года







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