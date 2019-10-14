Новости версия для печати Итоги выходных орловского МЧС: 37 выездов, 15 из них – на пожары 12 октября в 14:45 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого дома и пристройки к нему в селе Ильинское Хотынецкого района. В результате пожара хозяйственная пристройка выгорела на площади 72 квадратных метров, кровля обрушилась. Деревянная обрешетка кровли жилого дома обуглилась на площади 40 квадратных метров. В помещении кухни закопчены и обуглились обои на площади шесть квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 18:56 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Никуличи Свердловского района. В результате пожара нежилой дом выгорел на площади 60 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 20:33 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Озерки Свердловского района. В результате пожара жилой дом выгорел на площади 48 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



13 октября в 11:59 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу 2-ю Посадскую в городе Орле, где обезвредили одну гранату М-39.



В 17:30 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Новопетровка Свердловского района. В результате пожара в доме выгорело чердачное перекрытие на площади три квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Анастасия Дорохова

14 октября 2019 года







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