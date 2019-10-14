Новости версия для печати В Кромском районе в пожаре погибла женщина Возгорание произошло вечером 12 октября.



Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Федотово Кромского района поступило в 23:20. В 01:15 было обнаружено тело женщины 1961 года рождения. В результате пожара жилой дом с пристройкой выгорел на площади 48 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 37 раз, из них – 15 выездов на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

14 октября 2019 года







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