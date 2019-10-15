Новости версия для печати В Орловской области выявлен эпизоотический очаг бешенства Руководство региона опубликовало список мер по ликвидации опасности. Соответствующий указ опубликован на портале Орловской области в разделе «законодательство».



Речь идет о территориях Урицкого района. Среди профилактических мер – дезинфекция мест, где находятся животные, а также одежды, загрязненной слюной больных животных, вакцинация восприимчивых к болезни животных. Проведение среди населения разъяснительной работы об опасности заболевания животных бешенством и о мерах его предупреждения.



Отмечено также, что в связи с обнаружением бешенства на указанной территории установлен карантин. Снят он будет спустя два месяца после последнего случая обнаружения случая заболевания.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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