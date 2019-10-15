Новости версия для печати С начала года в Орловской области произошло 95 ДТП с участием пассажирских автобусов Пострадали 33 человека. В целях профилактики правонарушений сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят рейды.



Водителям, перевозящим пассажиров, напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. И, как нам пояснили в ГИБДД, основными нарушениями являются неисправность транспортных средств. Не обходится без нарушений правил остановки и стоянки. Особое внимание дорожные полицейские уделяют документам, в которых содержится информация о предрейсовом осмотре автобусов и медосмотре водителей.



Сотрудники Госавтоинспекции просят орловцев с пониманием отнестись к таким рейдам.





Надежда Невматулина

15 октября 2019 года







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